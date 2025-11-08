Harga Xensei Hari Ini

Harga live Xensei (XSEI) hari ini adalah $ 0.00157918, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XSEI ke USD saat ini adalah $ 0.00157918 per XSEI.

Xensei saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,584, dengan suplai yang beredar 20.00M XSEI. Selama 24 jam terakhir, XSEI diperdagangkan antara $ 0.00157901 (low) dan $ 0.00157924 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03898872, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00060006.

Dalam kinerja jangka pendek, XSEI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -52.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xensei (XSEI)

Kapitalisasi Pasar $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Suplai Peredaran 20.00M 20.00M 20.00M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

