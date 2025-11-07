Harga CONX (CONX)
-0.50%
+4.67%
-18.04%
-18.04%
Harga aktual CONX (CONX) adalah $0.02146532. Selama 24 jam terakhir, CONX diperdagangkan antara low $ 0.02004586 dan high $ 0.02191213, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCONX adalah $ 1.4, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02004586.
Dalam hal kinerja jangka pendek, CONX telah berubah sebesar -0.50% selama 1 jam terakhir, +4.67% selama 24 jam, dan -18.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar CONX saat ini adalah $ 18.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONX adalah 849.53M, dan total suplainya sebesar 1999921732.5821. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.97M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga CONX ke USD adalah $ +0.00095771.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.0070938932.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.0070403222.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.015173394832748775.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00095771
|+4.67%
|30 Days
|$ -0.0070938932
|-33.04%
|60 Hari
|$ -0.0070403222
|-32.79%
|90 Hari
|$ -0.015173394832748775
|-41.41%
CONX (Culture = Connect) is a next-generation Layer 1 Cultural Fintech Mainnet that bridges Web2 and Web3, connecting culture, finance, and technology into one trusted digital ecosystem. Designed for the AI and tokenized-asset era, CONX integrates Real World Assets (RWA), Security Tokens (STO), AI-generated content (AIGC), and intellectual property (IP) within a compliance-ready architecture that enables institutions, creators, and investors to participate safely in the digital economy. Through the CONX Pulse platform, users can issue, tokenize, and trade real-world assets transparently on-chain, while Vault, Origin, Nest, and Arena provide comprehensive infrastructure for digital asset management, IP registration, AI-powered creation, and creator-driven economies. Built on a foundation of trust, interoperability, and regulation-aligned governance, CONX connects TradFi and DeFi, enabling seamless capital movement across borders and industries. From Content to Capital – CONX connects every form of value.
CONX Vault A secure digital asset wallet and management solution that allows users to safely store and organize their assets within the CONX ecosystem. Built on advanced security infrastructure, Vault supports the reliable storage, transfer, and tracking of multiple asset types, including Real World Assets (RWA), non-fungible tokens (NFTs), and digital tokens, ensuring safety and transparency across all transactions.
CONX Origin A property (IP) registration and tokenization platform that enables creators to establish, manage, and utilize their intellectual property on-chain. Origin provides a unified framework for IP registration, verification, and value tracking, allowing creators to transparently manage ownership and revenue while maintaining full control over their digital rights.
CONX Nest An AI-powered creative platform designed to support secondary creators and digital artists. Nest integrates and connects a broad range of AI tools and creative resources, enabling users to produce, refine, and expand their works into IP-based digital assets, thereby fostering continuous innovation within the CONX ecosystem.
CONX Arena A creative competition platform where creators across diverse fields can present, evaluate, and evolve their ideas and works. Through structured review and recognition processes, Arena promotes creative excellence and strengthens community engagement across the CONX creative economy.
CONX Pulse The core platform for Real World Asset (RWA) issuance and distribution, designed to ensure trust, transparency, and interoperability. Pulse enables users to issue, exchange, and manage tokenized real-world assets on-chain, forming a key foundation for open and compliant digital finance infrastructure.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai CONX (CONX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CONX (CONX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CONX.
Cek prediksi harga CONX sekarang!
Memahami tokenomi CONX (CONX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CONX sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading