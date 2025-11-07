CONX (Culture = Connect) is a next-generation Layer 1 Cultural Fintech Mainnet that bridges Web2 and Web3, connecting culture, finance, and technology into one trusted digital ecosystem. Designed for the AI and tokenized-asset era, CONX integrates Real World Assets (RWA), Security Tokens (STO), AI-generated content (AIGC), and intellectual property (IP) within a compliance-ready architecture that enables institutions, creators, and investors to participate safely in the digital economy. Through the CONX Pulse platform, users can issue, tokenize, and trade real-world assets transparently on-chain, while Vault, Origin, Nest, and Arena provide comprehensive infrastructure for digital asset management, IP registration, AI-powered creation, and creator-driven economies. Built on a foundation of trust, interoperability, and regulation-aligned governance, CONX connects TradFi and DeFi, enabling seamless capital movement across borders and industries. From Content to Capital – CONX connects every form of value. CONX Vault A secure digital asset wallet and management solution that allows users to safely store and organize their assets within the CONX ecosystem. Built on advanced security infrastructure, Vault supports the reliable storage, transfer, and tracking of multiple asset types, including Real World Assets (RWA), non-fungible tokens (NFTs), and digital tokens, ensuring safety and transparency across all transactions. CONX Origin A property (IP) registration and tokenization platform that enables creators to establish, manage, and utilize their intellectual property on-chain. Origin provides a unified framework for IP registration, verification, and value tracking, allowing creators to transparently manage ownership and revenue while maintaining full control over their digital rights. CONX Nest An AI-powered creative platform designed to support secondary creators and digital artists. Nest integrates and connects a broad range of AI tools and creative resources, enabling users to produce, refine, and expand their works into IP-based digital assets, thereby fostering continuous innovation within the CONX ecosystem. CONX Arena A creative competition platform where creators across diverse fields can present, evaluate, and evolve their ideas and works. Through structured review and recognition processes, Arena promotes creative excellence and strengthens community engagement across the CONX creative economy. CONX Pulse The core platform for Real World Asset (RWA) issuance and distribution, designed to ensure trust, transparency, and interoperability. Pulse enables users to issue, exchange, and manage tokenized real-world assets on-chain, forming a key foundation for open and compliant digital finance infrastructure.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.