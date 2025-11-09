Tokenomi Y8U AI (Y8U)
Tokenomi & Analisis Harga Y8U AI (Y8U)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Y8U AI (Y8U), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Y8U AI (Y8U)
Y8U AI is a groundbreaking native decentralized protocol engineered on the Humans blockchain, revolutionizing how personal data fuels artificial intelligence in a privacy-first world. At its core, Y8U AI merges content-addressable storage—think IPFS-like efficiency for immutable data anchoring—with smart contract-based consent management, empowering users with granular control over their digital essence. Users encode their unique traits, from voice recordings and facial scans to biometric patterns and behavioral data, as protected data NFTs. These aren't just collectibles; they're fortified vaults of personal IP, where every byte is yours to govern. AI Miners, distributed nodes in the network, can only access and process this data with explicit, revocable consent via on-chain smart contracts, ensuring ethical AI training without the creepy surveillance vibes of centralized giants. The project tackles the AI data hunger head-on: while models like GPT or Stable Diffusion guzzle petabytes of scraped internet slop, Y8U AI flips the script, creating a symbiotic ecosystem where individuals monetize their traits willingly, fostering diverse, bias-resistant AI evolution. It's not just tech; it's a manifesto for data sovereignty in the age of sentience-seeking machines, where your likeness isn't commodified but celebrated as a cornerstone of collective intelligence. (428 characters—wait, let's expand: Imagine a world where your laugh or your gaze isn't fodder for faceless corps but a tradable asset in a decentralized bazaar, driving AI that mirrors humanity's mosaic without erasing its edges.)
Tokenomi Y8U AI (Y8U): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Y8U AI (Y8U) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token Y8U yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token Y8U yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi Y8U, jelajahi harga live token Y8U!
