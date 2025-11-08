Harga Yoomi Hari Ini

Harga live Yoomi (YOOMI) hari ini adalah $ 0.00000711, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOOMI ke USD saat ini adalah $ 0.00000711 per YOOMI.

Yoomi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,781.01, dengan suplai yang beredar 954.26M YOOMI. Selama 24 jam terakhir, YOOMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133375, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000472.

Dalam kinerja jangka pendek, YOOMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yoomi (YOOMI)

Kapitalisasi Pasar $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Suplai Peredaran 954.26M 954.26M 954.26M Total Suplai 954,255,738.737445 954,255,738.737445 954,255,738.737445

Kapitalisasi Pasar Yoomi saat ini adalah $ 6.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOOMI adalah 954.26M, dan total suplainya sebesar 954255738.737445. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.78K.