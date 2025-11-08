Harga Yuna Bite Hari Ini

Harga live Yuna Bite (YUNA) hari ini adalah $ 0.00000547, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUNA ke USD saat ini adalah $ 0.00000547 per YUNA.

Yuna Bite saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,464.43, dengan suplai yang beredar 999.45M YUNA. Selama 24 jam terakhir, YUNA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031456, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000521.

Dalam kinerja jangka pendek, YUNA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yuna Bite (YUNA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,445,024.627539 999,445,024.627539 999,445,024.627539

