Harga Zeresys Protocol Hari Ini

Harga live Zeresys Protocol (ZERESYS) hari ini adalah $ 0.00003846, dengan perubahan 24.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZERESYS ke USD saat ini adalah $ 0.00003846 per ZERESYS.

Zeresys Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,221, dengan suplai yang beredar 889.84M ZERESYS. Selama 24 jam terakhir, ZERESYS diperdagangkan antara $ 0.00003012 (low) dan $ 0.00005232 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026642, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002492.

Dalam kinerja jangka pendek, ZERESYS bergerak +7.87% dalam satu jam terakhir dan -60.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zeresys Protocol (ZERESYS)

Kapitalisasi Pasar $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K Suplai Peredaran 889.84M 889.84M 889.84M Total Suplai 889,836,973.205888 889,836,973.205888 889,836,973.205888

Kapitalisasi Pasar Zeresys Protocol saat ini adalah $ 34.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZERESYS adalah 889.84M, dan total suplainya sebesar 889836973.205888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.22K.