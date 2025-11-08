Harga ZKsync Staked ETH Hari Ini

Harga live ZKsync Staked ETH (ZKETH) hari ini adalah $ 3,877.08, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKETH ke USD saat ini adalah $ 3,877.08 per ZKETH.

ZKsync Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,645.79, dengan suplai yang beredar 1.46 ZKETH. Selama 24 jam terakhir, ZKETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,756.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,443.0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Kapitalisasi Pasar $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Suplai Peredaran 1.46 1.46 1.46 Total Suplai 1.456193850467704 1.456193850467704 1.456193850467704

