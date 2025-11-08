Harga Zoomie Hari Ini

Harga live Zoomie (ZOOMIE) hari ini adalah $ 0.00000684, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOOMIE ke USD saat ini adalah $ 0.00000684 per ZOOMIE.

Zoomie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,838.09, dengan suplai yang beredar 999.63M ZOOMIE. Selama 24 jam terakhir, ZOOMIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00056066, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000512.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOOMIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zoomie (ZOOMIE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,632,061.496568 999,632,061.496568 999,632,061.496568

Kapitalisasi Pasar Zoomie saat ini adalah $ 6.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOOMIE adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999632061.496568. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.84K.