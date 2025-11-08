Harga ZOPA Hari Ini

Harga live ZOPA (ZOPA) hari ini adalah $ 0.0000185, dengan perubahan 17.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOPA ke USD saat ini adalah $ 0.0000185 per ZOPA.

ZOPA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,826.29, dengan suplai yang beredar 855.29M ZOPA. Selama 24 jam terakhir, ZOPA diperdagangkan antara $ 0.00001783 (low) dan $ 0.00002537 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001119.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOPA bergerak -4.68% dalam satu jam terakhir dan -71.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZOPA (ZOPA)

Kapitalisasi Pasar $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Suplai Peredaran 855.29M 855.29M 855.29M Total Suplai 855,285,966.74321 855,285,966.74321 855,285,966.74321

Kapitalisasi Pasar ZOPA saat ini adalah $ 15.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOPA adalah 855.29M, dan total suplainya sebesar 855285966.74321. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.83K.