Dapatkan APR hingga 5%—salah satu bunga stablecoin tertinggi yang tersedia
Cukup miliki USDE dan mulailah mendapatkan bunga harian
Tidak perlu staking atau penguncian. Dana Anda akan tersedia setiap saat.
Daftar di situs web resmi MEXC atau aplikasi seluler dan selesaikan verifikasi KYC.
Nikmati biaya pasar terendah pada trading Spot MEXC
Miliki USDE dan dapatkan bunga setiap hari.
Dolar sintetis Ethereum, USDe, bertujuan untuk menyediakan solusi kripto asli yang tahan terhadap sensor, dapat diskalakan, dan stabil. Tidak seperti stablecoin tradisional yang mengandalkan cadangan fiat, USDe mempertahankan patokan lunak terhadap dolar AS melalui mekanisme lindung nilai delta di pasar derivatif. USDe didukung sepenuhnya secara on-chain dengan transparansi penuh dan dapat dikomposisi secara bebas di seluruh ekosistem DeFi.
Para pengguna harus memiliki minimum 0.1 USDE di akun Spot mereka untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tidak diperlukan pendaftaran manual, staking, atau penguncian.
Bunga akan dihitung mulai dari hari ketika jumlah minimum kepemilikan akun spot pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Bunga akan mulai terakumulasi sejak T+1. Distribusi bunga pertama akan terjadi pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akun Spot pengguna, asalkan mereka memenuhi persyaratan kelayakan.