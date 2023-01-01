Para pengguna harus memiliki minimum 0.1 USDE di akun Spot mereka untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tidak diperlukan pendaftaran manual, staking, atau penguncian.

Bunga akan dihitung mulai dari hari ketika jumlah minimum kepemilikan akun spot pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Bunga akan mulai terakumulasi sejak T+1. Distribusi bunga pertama akan terjadi pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akun Spot pengguna, asalkan mereka memenuhi persyaratan kelayakan.