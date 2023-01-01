Dapatkan USDE di MEXC

Imbal Hasil Tinggi

Dapatkan APR hingga 5%—salah satu bunga stablecoin tertinggi yang tersedia

Mudah Digunakan

Cukup miliki USDE dan mulailah mendapatkan bunga harian

Aman dan Fleksibel

Tidak perlu staking atau penguncian. Dana Anda akan tersedia setiap saat.

Dapatkan Bunga dengan Memiliki USDE Hanya dalam 3 Langkah

Daftarkan akun di MEXC

Daftar di situs web resmi MEXC atau aplikasi seluler dan selesaikan verifikasi KYC.

Beli atau Deposit USDE

Nikmati biaya pasar terendah pada trading Spot MEXC

Dapatkan USDE

Miliki USDE dan dapatkan bunga setiap hari.

Apa itu Ethena USDe (USDE)?

Dolar sintetis Ethereum, USDe, bertujuan untuk menyediakan solusi kripto asli yang tahan terhadap sensor, dapat diskalakan, dan stabil. Tidak seperti stablecoin tradisional yang mengandalkan cadangan fiat, USDe mempertahankan patokan lunak terhadap dolar AS melalui mekanisme lindung nilai delta di pasar derivatif. USDe didukung sepenuhnya secara on-chain dengan transparansi penuh dan dapat dikomposisi secara bebas di seluruh ekosistem DeFi.

Aturan Acara

Persyaratan Partisipasi

Para pengguna harus memiliki minimum 0.1 USDE di akun Spot mereka untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tidak diperlukan pendaftaran manual, staking, atau penguncian.

Penghitungan Bunga
  1. 1. Selama periode staking fleksibel, pendapatan akan dihitung berdasarkan saldo minimum USDE pengguna di akun Spot mereka dari snapshot harian dan APR.
  2. 2. Suku bunga harian akan disesuaikan secara dinamis berdasarkan bunga on-chain dan total kepemilikan semua pengguna platform, dengan batas maksimum APR 5%.
  3. 3. Suku bunga aktual tergantung pada tampilan halaman order - Tabungan Fleksibel-Detail Bunga.
Distribusi Bunga

Bunga akan dihitung mulai dari hari ketika jumlah minimum kepemilikan akun spot pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Bunga akan mulai terakumulasi sejak T+1. Distribusi bunga pertama akan terjadi pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akun Spot pengguna, asalkan mereka memenuhi persyaratan kelayakan.

Kelayakan Pengguna
  1. 1. Pengguna harus menyelesaikan verifikasi KYC Dasar.
  2. 2. Akun sekunder tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
  3. 3. Partisipan harus mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang terlibat dalam aktivitas jahat atau penipuan.
  4. 4. MEXC berhak atas interpretasi akhir untuk acara ini. Jika memiliki pertanyaan, hubungi tim Layanan Pelanggan kami.