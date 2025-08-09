Proyek ini saat ini tidak dapat dicantumkan sesuai jadwal dalam spesifikasi acara karena masalah yang terkait dengan pesta proyek. Ikutilah pengumuman MEXC untuk mengetahui informasi terkini tentang progres proyek.

Proyek ini saat ini tidak dapat dicantumkan sesuai jadwal dalam spesifikasi acara karena masalah yang terkait dengan pesta proyek. Ikutilah pengumuman MEXC untuk mengetahui informasi terkini tentang progres proyek.

Penyelesaian telah selesai. Jika telah berhasil berpartisipasi dalam acara ini, buka halaman Riwayat Reward untuk melihat detail reward dan kunjungi akun snapshot untuk memeriksa sudah atau belum diterimanya token airdrop!

B berinvestasi 3,000 MX dan memiliki 2 invitee yang valid, jadi koefisien investasinya adalah 1.55.

Contoh: Asumsikan ada dua partisipan, yaitu A dan B, dalam acara.

Makin banyak token MX yang diinvestasikan dalam acara dan makin banyak invitee valid yang berhasil diundang, maka makin tinggi koefisien investasi Anda dan makin besar pula bagian dari reward yang bisa Anda dapatkan.

DegenFi (DEGENFI)

Info Proyek

DegenFi adalah protokol MemeFi generasi terbaru yang menggabungkan DeFi, AI, dan gamifikasi untuk membuka utilitas nyata bagi memecoin. Stake, pinjamkan, perdagangkan derivatif, dan raih keuntungan melalui permainan berbasis pertempuran — semuanya didukung oleh token $DEGENFFI dan NFT Degen Beer Mug.

Detail Proyek

Total Jumlah Token 1,000,000,000 DEGENFIOLD Jenis Token OP Total Airdrop 50,000 USDT Alamat Kontrak https://optimistic.etherscan.io/token/0x0BC6a07c36984372E4EEdDe9a60f6123db57B777 Jumlah suara 5 MX - 100,000 MX

Aturan Acara

1. Setelah pengguna memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam acara, mereka dapat menginvestasikan MX untuk memenangkan airdrop gratis. 2. Pengguna harus menyelesaikan minimum satu trade Futures (tidak ada pembatasan pada pasangan trading atau jumlah) sebelum berpartisipasi dalam acara Kickstarter. 3. Sistem akan mengambil snapshot jumlah pengguna terundang yang valid (berlaku selama 30 hari) dan memperbarui level pada hari berikutnya. Pengguna dapat memeriksa koefisien level akun mereka di halaman acara.

Mekanisme Investasi

Pengguna dapat berinvestasi berdasarkan kuantitas maksimum yang dapat diinvestasikan. Investasi yang berhasil hanya akan digunakan untuk penghitungan reward dan tidak ada MX yang akan dibekukan.

Reward Airdrop

Reward Airdrop = Kuantitas investasi pengguna yang valid saat ini / Kuantitas investasi semua pengguna yang valid * Total pool hadiah. Reward akan dikirimkan ke akun spot pengguna setelah acara berakhir.

Pengingat Risiko

1. Mungkin ada cacat pada proyek tertentu dalam hal teknologi, operasi, dan aspek lainnya. Harap berpartisipasi dengan hati-hati setelah memahami proyek ini sepenuhnya.

2. Harga proyek yang Anda vote dapat mengalami fluktuasi yang signifikan akibat kondisi pasar atau alasan serupa lainnya.

3. Anda mungkin tidak dapat menarik partisipasi dalam proyek ini seluruhnya atau sebagian akibat teknologi dasar proyek atau alasan yang terkait dengan platform MEXC.

4. Jika seorang pengguna menginvestasikan lebih dari 100,000 MX secara kumulatif pada beberapa akun, akun yang terkait dapat memicu mekanisme pengendalian risiko platform. Harap lanjutkan dengan hati-hati.