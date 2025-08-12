Deskripsi Aturan

Makin banyak token MX yang diinvestasikan dalam acara dan makin banyak invitee valid yang berhasil diundang, maka makin tinggi koefisien investasi Anda dan makin besar pula bagian dari reward yang bisa Anda dapatkan.

Contoh: Asumsikan ada dua partisipan, yaitu A dan B, dalam acara.

A berinvestasi 2,999 MX tanpa invitee yang valid, jadi koefisien investasinya adalah 1.

B berinvestasi 3,000 MX dan memiliki 2 invitee yang valid, jadi koefisien investasinya adalah 1.55.

Penghitungan reward A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Penghitungan reward B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)