Acara Telah Berakhir
Penyelesaian telah selesai. Jika telah berhasil berpartisipasi dalam acara ini, buka halaman Riwayat Reward untuk melihat detail reward dan kunjungi akun snapshot untuk memeriksa sudah atau belum diterimanya token airdrop!
MX Mekanisme Tingkatan
|Level Acara
|Syarat Peningkatan Level
|Koefisien Investasi
|V1
|5 ≤ Kepemilikan MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Undang 1 invitee yang valid
|1.5
|V3
|Undang 2 invitee yang valid
|1.55
|V4
|Undang 3 invitee yang valid
|1.6
|V5
|Undang 4 invitee yang valid
|1.65
|V6
|Undang 5 invitee yang valid
|1.7
|V7
|Undang 6 invitee yang valid
|1.75
Deskripsi Aturan
Makin banyak token MX yang diinvestasikan dalam acara dan makin banyak invitee valid yang berhasil diundang, maka makin tinggi koefisien investasi Anda dan makin besar pula bagian dari reward yang bisa Anda dapatkan.
Contoh: Asumsikan ada dua partisipan, yaitu A dan B, dalam acara.
A berinvestasi 2,999 MX tanpa invitee yang valid, jadi koefisien investasinya adalah 1.
B berinvestasi 3,000 MX dan memiliki 2 invitee yang valid, jadi koefisien investasinya adalah 1.55.
Penghitungan reward A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Penghitungan reward B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Total Jumlah Token
777,777,436 MOOMOO
Jenis Token
SOL
Total Airdrop
6,097,560 MOOMOO
Jumlah suara
5 MX - 100,000 MX
2. Harga proyek yang Anda vote dapat mengalami fluktuasi yang signifikan akibat kondisi pasar atau alasan serupa lainnya.
3. Anda mungkin tidak dapat menarik partisipasi dalam proyek ini seluruhnya atau sebagian akibat teknologi dasar proyek atau alasan yang terkait dengan platform MEXC.
4. Jika seorang pengguna menginvestasikan lebih dari 100,000 MX secara kumulatif pada beberapa akun, akun yang terkait dapat memicu mekanisme pengendalian risiko platform. Harap lanjutkan dengan hati-hati.