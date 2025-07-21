Berbagi 1,667,200 CSTAR & 15,000 USDT

Coinstar adalah platform penerbitan aset on-chain yang dirancang untuk proyek-proyek Web3, berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk akuisisi pengguna dan pertumbuhan berbasis aset. Dengan bermitra dengan proyek-proyek ekosistem, Coinstar menerima aset asli atau stablecoin mereka (termasuk token, NFT, hak keanggotaan, dan sumber daya on-chain lainnya), dan mengemasnya kembali melalui penerbitan aset aslinya — Starcoin — untuk memungkinkan distribusi on-chain yang terstandarisasi, terpetakan, dan efisien.﻿