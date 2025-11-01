Aturan Acara
Kelayakan
- · Pengguna baru adalah pengguna yang mendaftar selama acara berlangsung atau memiliki total deposit kurang dari $100 sebelum acara (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P).
- · Partisipan harus mengklik "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk mengikuti acara ini.
- · Market maker, pengguna institusional, dan afiliasi tertentu beserta referee mereka tidak berhak berpartisipasi dalam acara ini atau menerima hadiah terkait apa pun.
- · Sistem secara otomatis melacak total deposit dan volume perdagangan setiap partisipan. Bagi partisipan yang mendaftar sebelum acara dimulai, aktivitasnya akan dihitung sejak acara dimulai sampai berakhir. Bagi partisipan yang mendaftar setelah acara dimulai, aktivitasnya hanya dihitung sejak waktu pendaftaran hingga acara berakhir. Deposit dan perdagangan yang dilakukan sebelum pendaftaran tidak dihitung dalam statistik acara dan tidak akan memengaruhi perhitungan hadiah atau kelayakan.
Tugas Pengguna Baru
- · Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Tingkat Lanjut agar berhak mendapatkan hadiah.
- · Semua mata uang kripto atau fiat memenuhi syarat untuk acara ini. Semua deposit dan penarikan akan dikonversi menjadi USDT berdasarkan harga aktual untuk perhitungan hadiah. Hanya deposit bersih yang dihitung dalam acara ini. Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan. Partisipan yang memiliki jumlah deposit bersih di bawah ambang batas minimum pada akhir acara tidak akan berhak mendapatkan hadiah.
- · Metode deposit yang memenuhi syarat meliputi transfer P2P, Fiat, dan transfer on-chain. Penarikan mencakup penarikan on-chain, transfer internal, penarikan P2P atau fiat, dan penarikan Hadiah.
- · Perhitungan volume perdagangan Spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, USDE, USD1, serta perdagangan Konversi. Volume perdagangan Futures mencakup Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M (posisi terbuka + posisi tertutup). Volume perdagangan yang dihasilkan dari copy trading dan perdagangan grid juga akan termasuk. Namun, perdagangan Futures tanpa biaya dan perdagangan Futures yang dilakukan menggunakan voucer tidak termasuk dalam volume perdagangan yang valid.
- · Pengguna baru hanya dapat menerima hadiah eksklusif pengguna baru satu kali di seluruh acara yang memenuhi syarat, termasuk Airdrop+, Putar & Menang, Launchpad, Launchpool, Undang dan Hasilkan, dan Dapatkan $10,000. Jika pengguna berpartisipasi dalam beberapa acara yang memenuhi syarat, dia hanya akan menerima hadiah dari acara pertama yang mendistribusikan hadiah tersebut. Pengguna tidak akan menerima hadiah eksklusif pengguna baru tambahan dari acara lain yang memenuhi syarat.
Umum
- · Volume konversi juga diperhitungkan dalam tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa volume dihitung berdasarkan nilai setara USDT dari token sumber (token "dari") sesuai harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- · Hadiah token yang dinyatakan dalam bentuk setara USDT (misalnya, $50,000 dalam bentuk token X) dihitung berdasarkan harga harian rata-rata token dalam USDT selama acara. Harga Rata-Rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata untuk periode acara tersebut mewakili rerata dari semua harga rata-rata harian, dengan ketentuan bahwa setiap hari ditetapkan sebagai periode 24 jam mulai pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) hari berikutnya.
- · Hadiah akan diterbitkan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Semua hadiah akan diberikan berdasarkan siapa yang tercepat selama persediaan masih ada. Hadiah token akan dikirimkan ke akun Spot pengguna. Bonus Futures (valid selama 14 hari) akan diterbitkan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Laba yang diperoleh dari bonus dapat ditarik.
- · Acara ini bukan merupakan saran investasi. Partisipasi dalam acara ini sepenuhnya bersifat sukarela.
- · Semua pengguna yang berpartisipasi harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi partisipan mana pun yang terlibat dalam aktivitas yang tidak jujur atau melanggar aturan selama acara, termasuk pendaftaran akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan dan aktivitas apa pun lainnya yang berhubungan dengan tujuan yang melanggar hukum, curang, atau merugikan.
- · MEXC berhak untuk mengubah ketentuan acara ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- · MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk acara ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan.