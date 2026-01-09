Aturan Acara
Kelayakan
- • Definisi pengguna baru adalah pengguna yang mendaftar selama periode acara, atau yang jumlah total depositnya (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P) kurang dari $100 sebelum tanggal awal acara.
- • Partisipan harus mengklik tombol "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk bergabung ke acara ini.
- • Setiap pengguna hanya dapat berpartisipasi dalam satu acara Airdrop+ sekaligus. Jika pengguna telah mendaftar ke Acara A, dia harus menunggu hingga acara tersebut berakhir sebelum mengikuti acara Airdrop+ lainnya. Periode acara tidak boleh tumpang tindih.
- • Market maker, pengguna institusional, dan afiliasi tertentu beserta dengan referee-nya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini ataupun mengeklaim hadiah terkait apa pun.
- • Sistem akan otomatis menghitung jumlah total deposit dan volume perdagangan setiap partisipan. Bagi pengguna yang mendaftar sebelum acara dimulai, periode pelacakan akan berlangsung mulai tanggal awal hingga tanggal akhir acara. Bagi pengguna yang mendaftar setelah acara dimulai, periode pelacakan akan berlangsung mulai waktu pendaftaran hingga akhir acara. Deposit dan perdagangan yang dilakukan sebelum pendaftaran tidak akan disertakan ke dalam statistik acara, tetapi tidak akan memengaruhi kelayakan atau distribusi hadiah.
Tugas Pengguna Baru
- • Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Tingkat Lanjut agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- • Tidak ada pembatasan terhadap kripto deposit. Pengguna dapat mendepositkan token apa pun, yang akan dikonversi menjadi nilai USDT berdasarkan harga platform yang berlaku pada saat deposit untuk tujuan perhitungan hadiah. Semua deposit untuk acara ini dihitung sebagai deposit bersih, menggunakan rumus: Jumlah Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan. Jumlah deposit dihitung berdasarkan nilai token pada saat deposit, sedangkan jumlah penarikan didasarkan pada nilai token pada saat penarikan. Partisipan yang jumlah deposit bersihnya di bawah persyaratan minimum pada akhir acara tidak akan berhak mendapatkan hadiah.
- • Metode deposit yang memenuhi syarat meliputi P2P, deposit fiat, dan transfer on-chain. Metode penarikan yang memenuhi syarat meliputi penarikan on-chain, transfer internal, penarikan P2P atau fiat, dan penarikan hadiah.
- • Volume perdagangan Spot mencakup transaksi dalam pasangan perdagangan USDT, USDC, USDE, dan USD1, serta transaksi Konversi. Volume perdagangan Futures yang valid mencakup total volume perdagangan partisipan (posisi terbuka + posisi tertutup) dalam Futures perpetual USDT-M, USDC-M, dan USDE-M, serta volume perdagangan copy trading dan grid. Hanya volume perdagangan yang dikenai biaya bukan nol selama periode acara yang akan dihitung. Volume perdagangan yang menggunakan voucer biaya tidak akan dihitung.
Tantangan Perdagangan Futures
- • Partisipan harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Dasar sebelum akhir acara agar berhak untuk mendapatkan hadiah.
- • Hanya pengguna yang memenuhi persyaratan volume perdagangan Futures minimum yang akan berhak untuk meraih tingkatan hadiah yang sesuai. Pengguna yang tidak memenuhi ambang batas minimum tidak akan meraih peringkat ataupun berhak menerima hadiah apa pun.
- • Setelah acara berakhir, sistem akan otomatis memeringkat partisipan berdasarkan volume perdagangan Futures mereka yang valid. Apabila terdapat volume perdagangan yang sama persis, peringkat akan ditentukan berdasarkan waktu volume perdagangan tersebut pertama kali tercapai.
- • Hadiah untuk tingkatan terendah akan didistribusikan berdasarkan proporsi volume perdagangan Futures yang valid dari setiap pengguna terhadap total volume dalam tingkatan tersebut. Limit maksimum hadiah berlaku untuk setiap pengguna. Silakan lihat detail acara untuk mengetahui limit spesifiknya.
- • Volume perdagangan Futures yang valid mencakup total volume perdagangan partisipan (posisi terbuka + posisi tertutup) dalam Futures Perpetual USDT-M, USDC-M, dan USDE-M, serta volume copy trading dan perdagangan grid (tidak termasuk Futures stablecoin seperti USDCUSDT). Hanya volume perdagangan yang dikenai biaya bukan nol selama periode acara yang akan diperhitungkan. Volume perdagangan yang menggunakan voucer biaya tidak akan disertakan.
- • Status penyelesaian Tantangan Perdagangan Futures tidak akan ditampilkan di halaman acara. Semua volume perdagangan otomatis dicatat dan diverifikasi oleh sistem.
Umum
- · Volume konversi juga diperhitungkan dalam tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa volume dihitung berdasarkan nilai setara USDT dari token sumber (token "dari") sesuai harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- · Hadiah token yang dinyatakan dalam bentuk setara USDT (misalnya, $50,000 dalam bentuk token X) dihitung berdasarkan harga harian rata-rata token dalam USDT selama acara. Harga Rata-Rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata untuk periode acara tersebut mewakili rerata dari semua harga rata-rata harian, dengan ketentuan bahwa setiap hari ditetapkan sebagai periode 24 jam mulai pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) hari berikutnya.
- · Hadiah akan diterbitkan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Semua hadiah akan diberikan berdasarkan siapa yang tercepat selama persediaan masih ada. Hadiah token akan dikirimkan ke akun Spot pengguna. Bonus Futures (valid selama 14 hari) akan diterbitkan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Laba yang diperoleh dari bonus dapat ditarik.
- · Acara ini bukan merupakan saran investasi. Partisipasi dalam acara ini sepenuhnya bersifat sukarela.
- · Semua pengguna yang berpartisipasi harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi partisipan mana pun yang terlibat dalam aktivitas yang tidak jujur atau melanggar aturan selama acara, termasuk pendaftaran akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan dan aktivitas apa pun lainnya yang berhubungan dengan tujuan yang melanggar hukum, curang, atau merugikan.
- · MEXC berhak untuk mengubah ketentuan acara ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- · MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk acara ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan.