Aturan Acara
Kelayakan
- • Definisi pengguna baru adalah pengguna yang mendaftar selama periode acara, atau yang jumlah total depositnya (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P) kurang dari $100 sebelum tanggal awal acara.
- • Partisipan harus mengklik tombol "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk bergabung ke acara ini.
- • Setiap pengguna hanya dapat berpartisipasi dalam satu acara Airdrop+ sekaligus. Jika pengguna telah mendaftar ke Acara A, dia harus menunggu hingga acara tersebut berakhir sebelum mengikuti acara Airdrop+ lainnya. Periode acara tidak boleh tumpang tindih.
- • Market maker, pengguna institusional, dan afiliasi tertentu beserta dengan referee-nya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini ataupun mengeklaim hadiah terkait apa pun.
- • Sistem akan otomatis menghitung jumlah total deposit dan volume perdagangan setiap partisipan. Bagi pengguna yang mendaftar sebelum acara dimulai, periode pelacakan akan berlangsung mulai tanggal awal hingga tanggal akhir acara. Bagi pengguna yang mendaftar setelah acara dimulai, periode pelacakan akan berlangsung mulai waktu pendaftaran hingga akhir acara. Deposit dan perdagangan yang dilakukan sebelum pendaftaran tidak akan disertakan ke dalam statistik acara, tetapi tidak akan memengaruhi kelayakan atau distribusi hadiah.
Undian Keberuntungan Deposit & Perdagangan
- · Partisipan dapat mengikuti beberapa tugas pada saat yang bersamaan. Makin banyak tugas yang diselesaikan, makin banyak kesempatan undian keberuntungan yang bisa didapatkan. Hadiah diberikan berdasarkan siapa yang tercepat hingga semua hadiah diklaim.
- · Penampilan Kesempatan Undian Keberuntungan Deposit & Perdagangan mungkin memerlukan waktu beberapa saat setelah persyaratan terpenuhi. Kesempatan apa pun yang tidak digunakan setelah acara berakhir akan hangus.
- · Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Tingkat Lanjut agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- · Perhitungan volume perdagangan Spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, USDE, USD1, dan perdagangan Konversi. Volume perdagangan Futures mencakup Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M (posisi terbuka + posisi tertutup). Volume perdagangan yang dihasilkan dari copy trading dan perdagangan grid juga akan termasuk. Namun, perdagangan Futures tanpa biaya dan perdagangan Futures yang dilakukan menggunakan voucer biaya dikecualikan dari volume perdagangan yang valid.
Tugas Pengguna Baru
- · Pengguna baru hanya dapat menerima hadiah eksklusif pengguna baru satu kali saja untuk Undian Keberuntungan Deposit & Perdagangan. Jika pengguna berpartisipasi beberapa kali, dia hanya akan menerima hadiah dari acara yang pertama kali mereka ikuti.
- · Semua mata uang kripto atau fiat memenuhi syarat untuk acara ini. Semua deposit dan penarikan akan dikonversi menjadi USDT berdasarkan harga aktual untuk perhitungan hadiah. Hanya deposit bersih yang dihitung dalam acara ini. Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan. Partisipan yang memiliki jumlah deposit bersih di bawah ambang batas minimum pada akhir acara tidak akan berhak mendapatkan hadiah.
- · Metode deposit yang memenuhi syarat meliputi transfer P2P, Fiat, dan transfer on-chain. Penarikan meliputi penarikan on-chain, transfer internal, penarikan P2P atau fiat, dan penarikan Hadiah.
Tugas Tingkat Lanjut
- · Perhitungan volume perdagangan Futures mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, dan USDE. Futures stablecoin (misalnya USDCUSDT), perdagangan Futures tanpa biaya, dan perdagangan Futures yang dilakukan menggunakan voucher biaya dikecualikan dari volume perdagangan yang valid.
Tugas Pencapaian
- · Hanya pengguna baru yang berhak berpartisipasi. Selama periode acara, makin tinggi volume perdagangan Futures pengguna, makin besar hadiah pencapaian yang dapat diperoleh. Perdagangan Futures tanpa biaya dikecualikan dari volume perdagangan yang valid.
Umum
- · Volume konversi juga diperhitungkan dalam tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa volume dihitung berdasarkan nilai setara USDT dari token sumber (token "dari") sesuai harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- · Hadiah token yang dinyatakan dalam bentuk setara USDT (misalnya, $50,000 dalam bentuk token X) dihitung berdasarkan harga harian rata-rata token dalam USDT selama acara. Harga Rata-Rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata untuk periode acara tersebut mewakili rerata dari semua harga rata-rata harian, dengan ketentuan bahwa setiap hari ditetapkan sebagai periode 24 jam mulai pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) hari berikutnya.
- · Hadiah akan diterbitkan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Semua hadiah akan diberikan berdasarkan siapa yang tercepat selama persediaan masih ada. Hadiah token akan dikirimkan ke akun Spot pengguna. Bonus Futures (valid selama 14 hari) akan diterbitkan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Laba yang diperoleh dari bonus dapat ditarik.
- · Acara ini bukan merupakan saran investasi. Partisipasi dalam acara ini sepenuhnya bersifat sukarela.
- · Semua pengguna yang berpartisipasi harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi partisipan mana pun yang terlibat dalam aktivitas yang tidak jujur atau melanggar aturan selama acara, termasuk pendaftaran akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan dan aktivitas apa pun lainnya yang berhubungan dengan tujuan yang melanggar hukum, curang, atau merugikan.
- · MEXC berhak untuk mengubah ketentuan acara ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- · MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk acara ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan.