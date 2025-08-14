Berbagi 65,000 USDT

Token METTI (MTT) adalah token multi-utilitas dalam ekosistem OMET/ONFA, yang digunakan untuk pembayaran, perdagangan, staking, dan membuka berbagai keuntungan eksklusif seperti berpartisipasi dalam program FOMO, Mini Race, dan membeli paket NFT Mining. MTT juga berfungsi sebagai token tata kelola/governance, yang memberdayakan komunitas untuk memberikan suara pada keputusan-keputusan penting, sementara kemampuan multi-rantainya memungkinkan pertukaran yang lancar di seluruh platform DEX dan CEX. Dengan model tokenomik deflasi, transparansi on-chain, aplikasi yang skalabel, dan pendekatan yang mengutamakan komunitas, MTT berkomitmen untuk membangun nilai berkelanjutan yang erat kaitannya dengan produk dan layanan praktis di dunia nyata.﻿