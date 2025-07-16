Berbagi 18,484,288 POKE & 15,000 USDT

POKE adalah token rantai TON yang menggabungkan komunitas koin meme yang antusias dengan permainan kasino yang inovatif. POKE Casino adalah kasino anonim yang beroperasi di Telegram, tanpa verifikasi KYC (Kenali Pelanggan Anda). Melalui antarmuka yang ramah pengguna, beragam pilihan permainan, dan sistem hadiah yang menarik, POKE bertujuan untuk menetapkan standar baru bagi kasino Web3. Lebih dari sekadar berfungsi sebagai mata uang dalam game, $POKE menyediakan berbagai utilitas, termasuk keterlibatan komunitas, partisipasi dalam tata kelola, dan perdagangan NFT, yang bertujuan untuk pertumbuhan berkelanjutan dan perluasan ekosistemnya.