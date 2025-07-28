Berbagi TREE senilai $100,000 & 15,000 USDT

Protokol Treehouse memperkenalkan primitif pendapatan tetap yang inovatif, dimulai dengan tAsset pertama Treehouse, tETH, sebuah token staking likuid yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi dalam konvergensi suku bunga Ethereum on-chain sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk terlibat dalam aktivitas DeFi. Protokol Treehouse juga memelopori mekanisme konsensus Decentralized Offered Rates (DOR) untuk penetapan suku bunga acuan yang terdesentralisasi, yang memungkinkan berbagai produk pendapatan tetap menjadi aset digital.