Berbagi 65,000 USDT

VitaWatch adalah jam tangan pintar berbasis Web3 yang mengubah aktivitas sehari-hari—seperti berjalan, tidur, dan menjaga kesehatan—menjadi nilai on-chain. Dibangun di atas infrastruktur terdesentralisasi (DePIN), VitaWatch menggabungkan pelacakan kesehatan berbasis AI, identitas digital (DID), dan hadiah real-time melalui token $VITA. Dengan fitur-fitur seperti pembayaran NFC, insentif berbasis langkah, dan data kesehatan milik pengguna, VitaWatch lebih dari sekadar perangkat yang dapat dikenakan—ini adalah gerbang Anda menuju ekonomi Health-to-Earn dan lapisan fisik Web3.﻿