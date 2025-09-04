Selama acara, 2,000 pengguna tercepat yang memperdagangkan Futures Perpetual apa pun dan mencapai volume perdagangan valid kumulatif setidaknya senilai $20,000 akan berbagi bonus Futures senilai total 50,000 USDT . Tiap pengguna dapat menerima bonus Futures senilai hingga 5,000 USDT dan bonus Futures minimum senilai 10 USDT . Perdagangan Futures tanpa biaya dikecualikan dari volume perdagangan yang valid.