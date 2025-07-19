Berbagi 179,856 ESPORTS & 25,000 USDT

Yooldo adalah platform game Web3 multi-rantai, yang membuatnya lebih mudah untuk diintegrasikan berkat antarmuka mirip CEX, tetapi memungkinkan kepemilikan digital yang sebenarnya melalui aset berbasis NFT dan token. Didukung oleh Consensys, Linea, dan berbagai mitra terkemuka lainnya, dunia multi-game Yooldo didukung oleh token ESPORTS. Bereksperimen secara berkelanjutan untuk menemukan model game Web3 yang layak, Yooldo juga mengembangkan layanan pelengkap untuk melengkapi ekosistem Web3. Integrasi Level 2 dan bridge yang lancar memungkinkan eksekusi gameplay secepat kilat dan hemat biaya antara Ethereum, Linea, BNB Chain, dan lainnya. Sejak tahun 2021, tim Yooldo telah memukau pasar dengan dedikasi dan pengetahuannya, terbukti melalui berbagai inisiatif dan pengiriman yang berkelanjutan. Setelah lebih dari satu dekade meraih kemenangan hackathon, Yooldo menulis ulang buku pedoman GameFi untuk para pemula dan penggemar Web2 dan Web3.﻿