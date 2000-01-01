Terima posisi Niaga Hadapan dengan nilai yang setara selepas deposit berjaya
Kad Kredit/Debit
Deposit Fiat
Pindahan Bank
Tuntut Bonus Niaga Hadapan & Buka Kedudukan
Selepas pembayaran selesai, tuntut bonus Niaga Hadapan anda dan buka kedudukan. Anda boleh memilih pasangan perdagangan dan arah.
Peraturan Acara
Peraturan Pengagihan Ganjaran
• Hanya deposit fiat yang dibuat melalui kad kredit/debit, pemindahan bank atau deposit fiat yang layak. Pembayaran pihak ketiga dan pemindahan dalaman tidak disokong.
• Ganjaran akan ditukar kepada USDT berdasarkan nilai setara USDT pada masa pesanan selesai (bukan pada masa penempatan pesanan).
• Pengagihan Ganjaran Tamat pada: ()
• Untuk menyertai acara tersebut, jumlah pesanan minimum mestilah lebih daripada 100 USDT.
• Amaun minimum pesanan Niaga Hadapan mesti dipenuhi untuk menuntut ganjaran. Tuntutan akan gagal jika keperluan ini tidak dipenuhi.
• Setelah dituntut, pengguna menerima bonus bersamaan dengan 2% daripada deposit (maks 500 USDT), yang secara automatik akan membuka kedudukan dalam mod Margin Terpencil pada harga pasaran dalam salah satu daripada enam pasangan Niaga Hadapan USDT-M.
• Pengguna dengan posisi terbuka atau pesanan belum selesai dalam pasangan yang sama tidak boleh menuntut. Semak dompet Niaga Hadapan anda sebelum membuat tuntutan.
Peraturan untuk Menggunakan Airdrop Posisi Niaga Hadapan
1.Tuntut airdrop posisi Niaga Hadapan pada halaman acara, kemudian pergi ke halaman dagangan Niaga Hadapan untuk melihatnya dengan segera.
2.Pengguna boleh menambah margin pada airdrop posisi untuk mengembangkan potensi keuntungan, menetapkan pesanan TP/SL untuknya atau menutup kedudukan. Selepas ditutup, jika airdrop posisi anda menjana keuntungan, PNL direalisasi akan dikreditkan ke akaun Niaga Hadapan pengguna, manakala baki margin daripada airdrop akan dibatalkan secara automatik. Jika airdrop posisi mengalami kerugian (tanpa menambah margin), kerugian maksimum adalah terhad kepada airdrop posisi itu sendiri. Untuk butiran lanjut, sila rujuk garis panduan rasmi./ms-MY/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Peraturan Pengesahan
1. Pengguna mesti membuat deposit menggunakan kaedah pembayaran mereka sendiri. Untuk deposit melalui pemindahan bank, sila pastikan kod rujukan dimasukkan dengan betul.
2. MEXC melaksanakan prosedur pengesahan yang ketat untuk semua pengguna. Sebarang penggunaan manipulasi teknikal—termasuk tetapi tidak terhad kepada skrip elektronik, bot, operasi berulang, atau pendaftaran akaun automatik—akan menyebabkan pembatalan kelayakan serta-merta. Dasar ini diterapkan secara ketat, walaupun kaedah tersebut digunakan hanya pada peringkat tertentu semasa pendaftaran atau penyertaan. Selain itu, pengguna yang didapati terlibat dalam amalan SEO yang mengelirukan, terutamanya yang menyasarkan kata kunci seperti 'MEXC Buy,' 'MEXC Login,' 'MEXC Official,' atau 'MEXC OTC,' juga akan dibatalkan kelayakannya daripada acara ini.
3. MEXC berhak untuk mentafsir syarat akhir acara ini dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap sebarang aktiviti berniat jahat atau penyalahgunaan platform.
4. Semua pengguna yang mengambil bahagian mesti mematuhi Terma Perkhidmatan MEXC dengan ketat MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan pengguna yang terlibat dalam aktiviti penipuan atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk mendaftar berbilang akaun atau terlibat dalam sebarang aktiviti berkaitan tujuan haram atau penipuan.
5. MEXC berhak untuk mentafsir syarat-syarat ini secara muktamad. Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat ini mungkin disemak, atau acara boleh dibatalkan tanpa notis terlebih dahulu. Pengguna digalakkan untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai syarat acara.
6. Syarat-syarat ini akan dianggap sebagai sebahagian daripada Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi MEXC. Sekiranya terdapat sebarang konflik, syarat ini akan diutamakan.