Peraturan Acara

1 . Acara ini hanya terbuka kepada pengguna yang telah melengkapkan pengesahan KYC. Anda boleh menyemak status pengesahan anda di sini

2 . Acara ini hanya terbuka kepada pengguna yang membeli kripto menggunakan JPY melalui kad kredit/debit atau pindahan wang melalui bank.

3 . Pengguna baharu ialah mereka yang tidak pernah membuat sebarang deposit di MEXC. Buat pembelian crypto pertama anda sekurang-kurangnya 100 USDT bersamaan untuk menerima 10 USDT. Ganjaran adalah terhad kepada 400 pengguna berdasarkan siapa cepat dia dapat.

4 . Setiap minggu, pengguna akan disenaraikan berdasarkan jumlah pembelian kripto mereka yang dibuat dalam JPY melalui kad kredit/debit atau pindahan bank, dengan jumlah yang ditukar kepada nilai setara dalam USDT. 10 pengguna teratas akan menerima ganjaran pulangan tunai seperti berikut: Tempat pertama akan menerima 300 USDT; Ke-2–3, 150 USDT setiap satu; dan ke-4–10, 50 USDT setiap satu. Sekiranya berlaku seri dalam jumlah pembelian, kedudukan akan ditentukan oleh bilangan transaksi, dengan pengguna yang telah membuat lebih banyak transaksi mendapat kedudukan lebih tinggi.

5 . Kelayakan akan disahkan selepas acara tamat. Pengguna yang tidak memenuhi syarat lokasi tidak layak untuk menerima ganjaran.

6 . MEXC akan membuat semakan dengan teliti terhadap semua pengguna. Penggunaan sebarang kaedah teknikal, seperti skrip, bot, tindakan berulang, atau automasi untuk pendaftaran akaun atau aktiviti, akan menyebabkan kelayakan anda dibatalkan serta-merta. Peraturan ini terpakai walaupun kaedah yang tidak betul digunakan hanya pada peringkat tertentu semasa pendaftaran atau penyertaan. Selain itu, pengguna yang terlibat dalam aktiviti SEO yang mengelirukan, terutamanya dengan kata kunci seperti "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," atau "MEXC OTC," juga akan dibatalkan kelayakan dari acara ini.

7 . Peraturan ini akan berkuat kuasa pada 0. MEXC berhak untuk menyemak syarat acara dan mengambil tindakan yang perlu, termasuk terhadap pengguna dan aset mereka, dalam kes tingkah laku berniat jahat atau penyalahgunaan platform.

8 . Ganjaran akan diedarkan dalam masa 7 hari perniagaan selepas tamat setiap kitaran acara dan diperuntukkan berdasarkan kedudukan akhir.

9 . Semua peserta mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC dengan tegas. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana pengguna yang terlibat dalam tingkah laku penipuan atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk mendaftar berbilang akaun atau sebarang aktiviti yang berkaitan dengan tujuan haram atau penipuan.

10 . MEXC mengekalkan hak tafsiran akhir untuk syarat ini. Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat ini mungkin disemak, atau acara boleh dibatalkan tanpa notis terlebih dahulu. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dengan memeriksa kemas kini terma-terma ini dan butiran acara secara berkala.