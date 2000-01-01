Peraturan Acara

1 . Kami akan menghubungi pemenang melalui e-mel untuk mendapatkan maklumat penghantaran

2 . Kelayakan akan disahkan selepas acara tamat. Pengguna yang tidak memenuhi syarat lokasi tidak layak untuk menerima ganjaran.

3 . Hanya deposit yang dibuat melalui kad bank/kad kredit, bank transfer, atau fungsi deposit fiat layak untuk acara ini.

4 . Pengguna baharu adalah mereka yang telah mendaftar di MEXC buat kali pertama selepas acara bermula.

5 . Jumlah deposit bagi jemputan yang sah, yang dibuat menggunakan kad bank/kad kredit, bank transfer, atau fungsi deposit fiat, akan ditukarkan kepada nilai USDT yang bersesuaian pada masa deposit dibuat dan akan dikira dalam skor papan pendahulu anda.

6 . MEXC akan membuat semakan dengan teliti terhadap semua pengguna. Penggunaan sebarang kaedah teknikal, seperti skrip, bot, tindakan berulang, atau automasi untuk pendaftaran akaun atau aktiviti, akan menyebabkan kelayakan anda dibatalkan serta-merta. Peraturan ini terpakai walaupun kaedah yang tidak betul digunakan hanya pada peringkat tertentu semasa pendaftaran atau penyertaan. Selain itu, pengguna yang terlibat dalam aktiviti SEO yang mengelirukan, terutamanya dengan kata kunci seperti "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," atau "MEXC OTC," juga akan dibatalkan kelayakan dari acara ini.

7 . Peraturan ini akan berkuat kuasa pada . MEXC berhak untuk menyemak syarat acara dan mengambil tindakan yang perlu, termasuk terhadap pengguna dan aset mereka, dalam kes tingkah laku berniat jahat atau penyalahgunaan platform.

8 . Semua peserta mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC dengan tegas. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana pengguna yang terlibat dalam tingkah laku penipuan atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk mendaftar berbilang akaun atau sebarang aktiviti yang berkaitan dengan tujuan haram atau penipuan.

9 . MEXC mengekalkan hak tafsiran akhir untuk syarat ini. Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat ini mungkin disemak, atau acara boleh dibatalkan tanpa notis terlebih dahulu. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dengan memeriksa kemas kini terma-terma ini dan butiran acara secara berkala.