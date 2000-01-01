bannerTugas Pengguna Baharu P2P

Buka kunci 20 USDT dengan Mudah

Acara Telah Berakhir
Acara Telah Berakhir
banner

Tugasan Pembelian P2P

3
USDT

Selesaikan Pembelian P2P Pertama Anda

Selesaikan Pembelian P2P Pertama Anda

Ikuti tutorial dan menyelesaikan pembelian P2P pertama anda dengan sebarang jumlah untuk menerima bonus 3 USDT Futures.

8
USDT

Kumpul 100 USDT dalam Pembelian P2P

Kumpul 100 USDT dalam Pembelian P2P

Kumpul sekurang-kurangnya 100 USDT melalui pembelian P2P dalam masa 7 hari selepas pembelian pertama anda untuk menerima bonus 8 USDT Futures.

Tugasan Perdagangan

1
USDT

Selesaikan Perdagangan Spot Pertama Anda

Selesaikan Perdagangan Spot Pertama Anda

Selesaikan perdagangan Spot dengan sebarang jumlah untuk menerima bonus 1 USDT Futures.

3
USDT

Selesaikan Dagangan Futures Pertama

Selesaikan Dagangan Futures Pertama

Selesaikan dagangan Futures dalam sebarang jumlah untuk menerima bonus 3 USDT futures.

Tugasan Lebih Menarik

5
USDT

Jemput Rakan untuk Kongsi Ganjaran

Jemput Rakan untuk Kongsi Ganjaran

Jemput rakan untuk mendaftar di MEXC. Jika rakan anda mengumpul 100 USDT dalam pembelian P2P dalam masa 7 hari selepas mendaftar, anda dan rakan anda akan menerima bonus 5 USDT Futures.

10,000
USDT

[Eksklusif Pengguna Baharu] Kongsi 10,000 USDT

[Eksklusif Pengguna Baharu] Kongsi 10,000 USDT

Pengguna baharu berpeluang berkongsi kumpulan ganjaran sebanyak 10,000 USDT untuk memulakan perjalanan perdagangan mereka.

Peraturan Acara

  1. Peserta mesti menyelesaikan tugasan dengan mengklik butang biru untuk setiap tugasan. Pengguna boleh menyelesaikan tugas pada bila-bila masa sepanjang tempoh acara untuk memperoleh ganjaran. Sebarang kaedah lain untuk menyelesaikan tugasan akan dianggap tidak sah.
  2. Hanya dagangan yang dibuat dalam RUB, VND, UAH, INR dan MYR layak untuk acara ini.
  3. Ganjaran akan diedarkan setiap minggu, dalam masa 14 hari selepas tugasan selesai. Pengguna boleh menyemak bonus mereka dengan log masuk dan pergi ke [Wallet] - [Futures] di laman web atau apl.
  4. Peserta mesti menyelesaikann sekurang-kurangnya satu [Tugas Perdagangan] untuk layak mendapat ganjaran [Tugas Beli Kripto P2P].
  5. Bonus hanya boleh digunakan untuk dagangan Futures. Walaupun keuntungan yang terhasil dari perdagangan menggunakan bonus boleh dikeluarkan, bonus itu sendiri tidak boleh dikeluarkan.
  6. Bonus ini boleh digunakan sebagai margin untuk perdagangan dan juga boleh digunakan untuk mengimbangi fi perdagangan, fi pembiayaan, atau kerugian perdagangan.
  7. Bonus sah untuk maksimum 30 hari. Sebarang bonus yang tidak digunakan akan dibatalkan secara automatik apabila tamat tempoh. Sila ambil perhatian tentang potensi risiko likuidasi yang berkaitan dengan perkara ini.
  8. Semua pengguna yang mengambil bahagian mesti mematuhi Terma Perkhidmatan MEXC dengan ketat MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk penciptaan akaun pukal, urusan sendiri atau sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan tujuan haram, penipuan atau berbahaya.
  9. MEXC berhak untuk mentafsir terma dan syarat dan mengubah atau membatalkan acara pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.