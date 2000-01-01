Ikuti tutorial dan menyelesaikan pembelian P2P pertama anda dengan sebarang jumlah untuk menerima bonus 3 USDT Futures.
Kumpul sekurang-kurangnya 100 USDT melalui pembelian P2P dalam masa 7 hari selepas pembelian pertama anda untuk menerima bonus 8 USDT Futures.
Selesaikan perdagangan Spot dengan sebarang jumlah untuk menerima bonus 1 USDT Futures.
Selesaikan dagangan Futures dalam sebarang jumlah untuk menerima bonus 3 USDT futures.
Jemput rakan untuk mendaftar di MEXC. Jika rakan anda mengumpul 100 USDT dalam pembelian P2P dalam masa 7 hari selepas mendaftar, anda dan rakan anda akan menerima bonus 5 USDT Futures.
Pengguna baharu berpeluang berkongsi kumpulan ganjaran sebanyak 10,000 USDT untuk memulakan perjalanan perdagangan mereka.