Program Peniaga P2P MEXC

Sertai rangkaian global pedagang P2P terkemuka dan nikmati kelebihan eksklusif sambil anda berkembang.

Faedah Peniaga

Sebagai tambahan kepada 0 yuran dagangan P2P, pedagang pada pelbagai peringkat boleh menikmati pelbagai faedah.

Pedagang Disahkan
Disahkan
Perdana
Legasi
Memegang lencana khas
Akses ke Portal Pedagang
Mengintegrasikan dagangan melalui API kami
Faedah Dinaik Taraf
Peniaga BIZ
BIZ
Avatar tersuai untuk penjenamaan
Maksimum 0 pesanan belum selesai
Sokongan pedagang keutamaan tinggi
Keperluan deposit berbeza mengikut negara/rantau, mata wang fiat dan polisi risiko tempatan.

Kami menawarkan:

https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

Portal Peniaga

Jalankan perniagaan P2P anda seperti profesional—semuanya di satu tempat. Akses alatan lanjutan untuk mengurus iklan, menjejak pesanan dan mengoptimumkan prestasi anda.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

Lencana Disahkan

Bina kepercayaan segera. Menonjol dengan lencana disahkan di sebelah nama dagangan anda dan tarik lebih ramai pembeli bernilai tinggi.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.png

Khidmat Pelanggan yang berdedikasi

Dapatkan sokongan keutamaan, 24/7. Saluran khas untuk pedagang kami memastikan anda tidak dibiarkan menunggu apabila urus niaga sedang berlangsung.

Perbandingan Faedah

Ciri-ciri Asas
Lencana Khas
Iklan Terkemuka
Akses API
Portal Peniaga
Avatar yang diperibadikan
Iklan Pengesahan Tambahan
Sokongan
Keutamaan Penyelesaian Rayuan
Program Insentif & Ganjaran
Had Dagangan
Bilangan Iklan Belian (setiap Fiat/Crypto)
Bilangan Iklan Jualan (setiap Fiat/Crypto)
Had Pesanan Belum Selesai
Maks. Rayuan belum selesai
Maks. Amaun setiap Iklan

Mohon untuk Menyertai Program Pedagang P2P MEXC

Sebelum anda boleh mengakses alat pedagang, kelebihan keterlihatan, dan ganjaran berperingkat, anda perlu memenuhi keperluan asas berikut.
Pengesahan SMS
Pengesahan E-mel
KYC Termaju
Pengalaman Perdagangan P2P yang berkaitan
Pengesahan Diperlukan
Notis Penting: Mengemukakan permohonan tidak menjamin kelulusan. Setiap permohonan akan disemak berdasarkan rekod pematuhan, tingkah laku dagangan, dan pematuhan terhadap peraturan platform. Memenuhi kriteria minimum sahaja tidak memastikan penerimaan. Akaun yang terlibat dalam aktiviti penipuan, perdagangan cucian atau pelanggaran dasar akan dibatalkan kelayakan serta-merta. Masa Semakan: Permohonan biasanya diproses dalam masa 7 hari perniagaan. Pastikan pemberitahuan e-mel dan apl anda didayakan untuk menerima kemas kini.

Soalan Lazim

Mengapakah saya perlu melengkapkan Pengesahan KYC Lanjutan untuk memohon status pedagang?

Untuk mengekalkan persekitaran dagangan yang selamat dan patuh, semua pedagang P2P MEXC mesti melengkapkan Pengesahan KYC Lanjutan. Ini memastikan kepercayaan, ketelusan dan pengalaman yang selamat untuk pedagang dan pembeli.