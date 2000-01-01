MEXC MasterCard
Mari memohon untuk MEXC MasterCard dan tambah nilai dengan baki kripto anda
Peraturan Permohonan
Mohon Sekarang
1
Penggunaan Global
Mohon Sekarang
1
Gunakannya untuk membeli-belah dalam talian anda di seluruh dunia
Tambah nilai baki kripto anda pada bila-bila masa
Buat Kad dalam Hanya 3 Langkah
Mohon Dalam Talian
Untuk memohon MasterCard dalam talian melalui laman web MEXC, anda perlu menyelesaikan KYC lanjutan dan menyediakan pasport serta gambar peribadi.
Aktifkan Dalam Talian
Selepas permohonan diluluskan, anda boleh mengaktifkan MEXC MasterCard anda dalam talian dan menambah nilai kad melalui akaun MEXC anda.
Kad Sedia
MEXC MasterCard anda kini telah diaktifkan. Anda boleh menggunakan MEXC MasterCard anda untuk penggunaan.
Kelebihan
Lebih ringkas
Mohon dalam talian, tiada temujanji diperlukan.
Kad maya boleh digunakan serta-merta.
Lebih Selamat
3D Secure (3DS) memastikan keselamatan transaksi anda.
Terima makluman masa-nyata di telefon pintar anda untuk setiap transaksi, dan sentiasa pantau aliran dana anda
Lebih Mudah
Kad ini menyokong pembelian dalam talian di seluruh dunia melalui rangkaian MasterCard.