Selesaikan dagangan P2P dalam tiga langkah, dan beli kripto tanpa sebarang fi!
Beli Kripto
Jual Kripto
1. Pilih Iklan anda
Pilih iklan dengan harga dan kaedah pembayaran yang dikehendaki. Masukkan kuantiti belian dan jumlah transaksi anda untuk menyelesaikan pesanan.
2. Bayar Penjual
Hantar wang kepada penjual melalui kaedah pembayaran yang dicadangkan. Selesaikan transaksi fiat dan klik [Pemindahan Selesai, Maklumkan Penjual] pada MEXC P2P. MEXC tidak akan mengenakan sebarang fi.
3. Dapatkan Kripto anda
Penjual akan melepaskan kripto selepas menerima pembayaran. Pergi ke Akaun Fiat untuk melihat kripto yang anda terima.
