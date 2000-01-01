1. Pilih Iklan anda Pilih iklan dengan harga dan kaedah pembayaran yang dikehendaki. Masukkan kuantiti belian dan jumlah transaksi anda untuk menyelesaikan pesanan.

2. Bayar Penjual Hantar wang kepada penjual melalui kaedah pembayaran yang dicadangkan. Selesaikan transaksi fiat dan klik [Pemindahan Selesai, Maklumkan Penjual] pada MEXC P2P. MEXC tidak akan mengenakan sebarang fi.