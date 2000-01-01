Kaedah Pembayaran P2P

Kaedah Pembayaran P2P: Apabila menjual kripto, kaedah pembayaran yang ditambah akan dipaparkan kepada pembeli sebagai salah satu pilihan pembayaran yang diterima Sila pastikan nama akaun pembayaran anda sepadan dengan nama anda yang disahkan di MEXC. Anda boleh menambah sehingga 10 kaedah pembayaran.