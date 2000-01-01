Pengguna biasa
Transaksi 30D0
Semua Pesanan
0
Transaksi 180D0
Purata Masa Pelepasan<1 min
Kadar Penyelesaian 30D0.00%
Purata Masa Pembayaran<1 min
Kaedah Pembayaran P2PKaedah Pembayaran P2P: Apabila menjual kripto, kaedah pembayaran yang ditambah akan dipaparkan kepada pembeli sebagai salah satu pilihan pembayaran yang diterima Sila pastikan nama akaun pembayaran anda sepadan dengan nama anda yang disahkan di MEXC. Anda boleh menambah sehingga 10 kaedah pembayaran.
Tetapan Pengesahan Keluaran Kripto
Pemberitahuan
Notifikasi Platform
App Push
E-mel
SMS
Notifikasi Terapung
Bunyi Makluman
Notifikasi Platform
App Push
E-mel
SMS
Notifikasi Terapung
Notifikasi Platform
App Push
E-mel