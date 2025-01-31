Perjanjian Perkhidmatan MEXC DEX+

Pengenalan A) Perjanjian Perkhidmatan DEX ini (“Perjanjian”) ialah kontrak antara anda (“anda”, “milik anda” atau “Pengguna”) dan MEXC Global (“kami”, “milik kami”, “kita” atau “MEXC”). Ia menetapkan terma dan syarat yang mengawal penggunaan Produk DEX MEXC oleh anda (selepas ini dirujuk sebagai 'DEX') dan perkhidmatan perdagangan yang berkaitan melalui mexc.com atau mana-mana laman web, antara muka pengaturcaraan aplikasi atau aplikasi mudah alih kami yang berkaitan (secara kolektif "Platform"). B) Terma dan syarat dalam Perjanjian ini adalah tambahan kepada Perjanjian Pengguna, Dasar Privasi, Pendedahan Risiko atau mana-mana perjanjian atau penerbitan lain yang berkaitan dengan produk DEX MEXC atau perkhidmatan perdagangan berkaitan yang mungkin diterbitkan oleh MEXC dari semasa ke semasa (secara kolektif, "Dokumen Undang-Undang"). Sekiranya terma dalam Perjanjian ini berbeza daripada terma Dokumen Undang-Undang, terma dalam Perjanjian ini akan diutamakan. Sebelum anda menggunakan produk DEX dan perkhidmatan berkaitan kami, anda hendaklah membaca Perjanjian ini dan Dokumen Undang-Undang dengan teliti. C) Dengan menggunakan produk DEX MEXC dan perkhidmatan perdagangan yang berkaitan ("Perkhidmatan"), anda dianggap telah membaca, bersetuju, dan memahami sepenuhnya terma dan syarat Perjanjian ini dan terma yang dinyatakan dalam Dokumen Undang-Undang (termasuk sebarang pindaan yang mungkin diterbitkan oleh kami dari semasa ke semasa). Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini atau Dokumen Undang-Undang, anda dengan ini dinasihatkan untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan dengan serta-merta. Dengan meneruskan penggunaan Perkhidmatan, anda dianggap telah bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan Dokumen Undang-Undang secara keseluruhannya tanpa syarat. D) Sila ambil perhatian bahawa pengguna tertentu yang tinggal di bidang kuasa tertentu mungkin tidak dapat mengakses Perkhidmatan, termasuk Korea Utara, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Tanah Besar China, Singapura, Amerika Syarikat, United Kingdom, Hong Kong, wilayah Ukraine yang dikuasai Rusia (kini termasuk wilayah Crimea, Donetsk dan Luhansk), Sevastopol dan Kanada (semuanya dirujuk sebagai 'Negara Larangan'). Senarai di atas bersifat tidak menyeluruh dan tertakluk kepada perubahan unilateral oleh MEXC tanpa notis awal kepada anda.

Produk dan Perkhidmatan MEXC DEX+ A) Perkhidmatan ini terdiri daripada pengagregat yang membolehkan anda menukar Aset Digital tertentu merentasi pelbagai rangkaian rantaian blok (“Rantaian Blok Pihak Ketiga”). Semasa menjalankan Perkhidmatan, MEXC akan berfungsi sebagai platform paparan maklumat dan ejen yang membuat pesanan jual atau beli ('Pesanan') setelah menerima arahan yang sewajarnya daripada anda. Walau bagaimanapun, MEXC tidak menjamin penyelesaian pesanan tersebut dan kami juga tidak menjamin bahawa sebarang pesanan sedemikian akan dibuat tepat pada masanya. B) Dompet digital mungkin mempunyai pelbagai ciri terdesentralisasi dalam teknologi rantaian blok. Perkhidmatan terdesentralisasi ini berbeza daripada institusi kewangan perbankan. Anda memahami dan menerima bahawa MEXC tidak bertanggungjawab ke atas penyimpanan Kunci Peribadi dan Frasa Benih anda. Kunci Peribadi dan Frasa Mnemonik anda telah diamanahkan kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang diberi kuasa dengan sewajarnya. Anda seterusnya bersetuju dan memahami bahawa menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan akaun serta kata laluan MEXC anda dan anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang dijalankan dalam akaun MEXC anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendedahan maklumat, pelepasan maklumat, klik dalam talian untuk persetujuan atau penyerahan pelbagai perjanjian peraturan, pembaharuan perjanjian dalam talian atau perkhidmatan pembelian, dll.). Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua tindakan dan kenyataan yang dibuat menggunakan akaun dan kata laluan anda C) Anda boleh memautkan dompet digital peribadi anda untuk menggunakan perkhidmatan MEXC DEX+. Dalam kes sedemikian, kunci persendirian dan frasa mnemonik dicipta dan disimpan sepenuhnya di bawah tanggungjawab anda. MEXC atau mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan tidak mempunyai akses kepada dompet anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua transaksi yang melibatkan dompet anda, tanpa mengira kelulusan atau kebenaran anda. Anda menanggung liabiliti penuh untuk sebarang akibat yang timbul daripadanya. D) Aset Digital yang dipaparkan dalam senarai pilihan Perkhidmatan kami ditentukan oleh pelbagai faktor, termasuk tetapi tidak terhad kepada kedudukannya pada platform analisis data Aset Digital yang diiktiraf industri seperti coingecko.com, prestasi Aset Digital pada Perkhidmatan dan dasar kami mengenai senarai pilihan tersebut. Anda memahami dan menerima bahawa kami tidak mengendors atau mempromosikan mana-mana Aset Digital melalui mana-mana senarai pilihan. Kami berhak untuk menambah, mengubah, mengemas kini atau mengalih keluar mana-mana Aset Digital daripada mana-mana senarai pilihan atau Perkhidmatan mengikut budi bicara mutlak kami. E) Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan hanya bagi tujuan yang sah dan tidak menggunakan Perkhidmatan sebagai medium ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Terpakai. Anda juga bersetuju untuk mematuhi Perjanjian ini, Terma Perkhidmatan, semua peraturan, terma, dan sebarang notis lain atau perjanjian berkaitan yang diterbitkan dan dikemas kini oleh MEXC dari semasa ke semasa, termasuk pengumuman, arahan prosedur, pendedahan risiko dan peraturan dan terma lain. F) Anda bersetuju dan menerima bahawa Perkhidmatan ini merupakan versi awal produk dan masih belum diaudit sepenuhnya. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami, dan kami juga tidak mempunyai kewajipan untuk membayar ganti rugi atau memberi pampasan kepada anda bagi mana-mana Aset Digital yang hilang, berkaitan dengan penggunaan mana-mana produk atau perkhidmatan prototaip tersebut.

Yuran dan Caj A) Sepanjang tempoh akses dan penggunaan Perkhidmatan, anda mungkin dikenakan pelbagai yuran gas. Yuran gas yang dijana pada mana-mana Rantaian Blok Pihak Ketiga di bawah Perkhidmatan akan ditanggung oleh anda. B) Yuran Protokol Pihak Ketiga. Mungkin juga terdapat yuran protokol pihak ketiga lain yang timbul semasa anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pindahan Aset Digital anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas mana-mana dan semua yuran protokol pihak ketiga yang mungkin timbul. C) Yuran Perkhidmatan. Sila ambil perhatian bahawa MEXC tidak mengenakan sebarang yuran pada masa ini (“Yuran Perkhidmatan”), tetapi kami berhak untuk mengenakan Yuran Perkhidmatan kepada anda pada masa hadapan. Kami mungkin mengenakan anda Yuran Perkhidmatan tertentu untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Yuran Perkhidmatan mungkin merupakan peratusan daripada jumlah transaksi anda melalui Perkhidmatan. Kami akan menolak Yuran Perkhidmatan yang berkenaan daripada jumlah transaksi anda sebagai bayaran untuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Sebarang jadual Yuran Perkhidmatan akan diterbitkan di platform kami dari semasa ke semasa, dan kami berhak untuk mengemas kini jadual yuran tersebut, jika ada, mengikut budi bicara mutlak kami.

Penafian Risiko A) Perkhidmatan membolehkan perdagangan instrumen kewangan yang sangat rumit dan tidak menentu dan perdagangan yang sama mungkin mendedahkan anda kepada beberapa risiko, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko keselamatan siber dan risiko kerugian, dan kami menyarankan agar anda memahami risiko yang terlibat. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda dianggap telah memahami tentang risiko yang terlibat. B) Anda memahami dan bersetuju bahawa apabila anda menebus atau mengakses Aset Digital anda, masa yang diambil untuk menerima Aset Digital ke dalam dompet digital anda mungkin berbeza-beza, dan Aset Digital yang diterima dan dipaparkan pada dompet digital anda adalah muktamad. MEXC tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian akibat perkara yang dinyatakan di atas. C) Anda bersetuju bahawa anda akan menanggung apa-apa dan semua kerugian akibat daripada kesalahan atau kesilapan anda sendiri, termasuk tetapi tidak terhad kepada: tidak mengikut arahan transaksi yang diberikan, tidak melakukan transaksi tepat pada masanya melalui Perkhidmatan kami, terlupa atau mendedahkan tetapan keselamatan akaun, Kata Laluan yang bocor, komputer anda diceroboh atau digodam oleh orang lain, dan/atau memasukkan alamat salah untuk memindahkan atau menerima Aset Digital. D) Dengan menggunakan perkhidmatan melalui memautkan dompet yang tidak dikawal oleh MEXC atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang diberi kuasa, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan menanggung semua akibat dan liabiliti yang terhasil daripada sebarang transaksi yang berpunca daripada atau berkaitan dengannya. MEXC mahupun penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang diberi kuasa tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan atau transaksi tanpa kebenaran yang timbul daripadanya. E) Anda memahami dan bersetuju bahawa apabila anda menggunakan Perkhidmatan, anda boleh mengakses dan menggunakan Rantaian Blok Pihak Ketiga. MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang dan semua Kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau akses anda kepada Rantaian Blok Pihak Ketiga. MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Kerugian yang ditanggung akibat kelemahan kontrak; insiden penggodaman; penggantungan, pemberhentian, atau penamatan perniagaan; kemuflisan; penggantungan yang tidak normal; atau pemberhentian operasi Rantaian Blok Pihak Ketiga atau risiko lain yang berpotensi. Selain itu, anda bersetuju untuk menanggung apa-apa dan semua kerugian yang mungkin anda alami akibat daripada risiko yang disebutkan di atas. Jika anda mengalami sebarang kerugian akibat risiko yang dinyatakan di atas, anda memahami dan bersetuju bahawa mana-mana Aset Digital yang mungkin disimpan dalam dompet digital anda boleh hilang secara kekal. F) Perkhidmatan ini juga mungkin mengandungi pautan atau fungsi untuk mengakses atau menggunakan laman web pihak ketiga (“Laman Web Pihak Ketiga”) dan aplikasi (“Aplikasi Pihak Ketiga”), atau sebaliknya memaparkan, menyertakan, atau menyediakan kandungan, data, maklumat, perkhidmatan, aplikasi atau bahan daripada pihak ketiga (“Bahan Pihak Ketiga”). Sebarang pautan Laman Web Pihak Ketiga dalam Perkhidmatan ini tidak bermakna MEXC mengendors sebarang produk, perkhidmatan, maklumat dan penafian yang disediakan di dalamnya, dan MEXC tidak menjamin ketepatan maklumat yang terkandung di dalamnya. Apabila anda mengklik pada pautan ke, atau mengakses dan menggunakan, Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga, walaupun kami mungkin tidak memberi amaran kepada anda bahawa anda telah meninggalkan Perkhidmatan kami, anda tertakluk kepada terma dan syarat (termasuk dasar privasi / notis) laman web atau destinasi lain. Laman Web Pihak Ketiga, Aplikasi Pihak Ketiga dan Bahan Pihak Ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan MEXC, dan mungkin merupakan aplikasi "terbuka" yang mana tiada hak menuntut yang boleh dilakukan. MEXC tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan ke atas mana-mana Laman Web Pihak Ketiga, Aplikasi Pihak Ketiga dan Bahan Pihak Ketiga. MEXC menyediakan pautan ke Laman Web Pihak Ketiga dan Aplikasi Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, mengendors, menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan dengan Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga, atau produk atau perkhidmatan mereka atau Bahan Pihak Ketiga yang berkaitan. Anda menggunakan semua pautan di Laman Web Pihak Ketiga, Aplikasi Pihak Ketiga dan Bahan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri. MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Kerugian yang disebabkan oleh penggunaan produk dan perkhidmatan pihak ketiga tersebut di Laman Web Pihak Ketiga dan Aplikasi Pihak Ketiga. MEXC dan setiap Laman Web Pihak Ketiga dan Aplikasi Pihak Ketiga adalah entiti undang-undang yang berasingan, dan Perjanjian ini tidak akan mewujudkan sebarang bentuk perhubungan agensi, perkongsian atau kerjasama antara pihak-pihak tersebut. MEXC dan setiap Laman Web Pihak Ketiga dan Aplikasi Pihak Ketiga bertanggungjawab ke atas tuntutan, hutang dan pertikaian masing-masing yang timbul daripada pelaksanaan kontrak dan perjanjian masing-masing. G) Kepincangan Tugas Rangkaian Blok Pihak Ketiga. Anda faham dan bersetuju bahawa jika MEXC atau mana-mana Rantaian Blok Pihak Ketiga tidak dapat berfungsi dengan baik atau Perkhidmatan terganggu kerana keadaan berikut, dan anda tidak dapat menggunakan Perkhidmatan atau tidak boleh memberi arahan atau melakukan operasi atau transaksi yang berkaitan, termasuk tanpa had, kegagalan, kelewatan, gangguan, kekurangan respons sistem, respons sistem yang tertunda, atau apa-apa keadaan yang tidak normal dan/atau apa-apa keadaan yang tidak dijangkakan, MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Kerugian. Keadaan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: Rantaian Blok Pihak Ketiga menggantung, menghentikan, dan/atau menamatkan operasinya, menutup perniagaan, dan/atau menggantung atau menamatkan Perkhidmatan secara tidak normal;

Penggantungan perkhidmatan disebabkan oleh penyelenggaraan seperti yang diumumkan oleh MEXC atau Rantaian Blok Pihak Ketiga;

Kegagalan sistem untuk menghantar data.

Kejadian Force Majeure yang menyebabkan penggantungan Rantaian Blok Pihak Ketiga;

Gangguan atau kelewatan perkhidmatan Rantaian Blok Pihak Ketiga yang timbul akibat penggodaman, virus komputer, pelarasan atau kegagalan teknikal, naik taraf laman web, isu perbankan, penutupan sementara yang timbul disebabkan peraturan undang-undang atau kerajaan; dll;

Gangguan atau kelewatan perkhidmatan Rantaian Blok Pihak Ketiga yang disebabkan oleh sistem komputernya mengalami kerosakan, kecacatan atau tidak dapat berfungsi seperti biasa;

Kerugian yang timbul akibat masalah teknikal yang tidak dapat diramalkan atau diselesaikan oleh teknologi sedia ada dalam industri;

Kerugian yang anda atau pihak ketiga lain alami yang timbul akibat kesilapan atau kelewatan pihak ketiga;

Kerugian yang anda atau pihak ketiga lain alami yang timbul akibat perubahan dalam undang-undang, peraturan dan/atau perintah kerajaan;

Kerugian yang anda atau pihak ketiga lain alami yang timbul akibat kejadian Force Majeure yang disebabkan oleh keadaan objektif yang tidak dapat dijangka, dielakkan dan/atau diselesaikan. Anda memahami dan bersetuju bahawa sebab-sebab yang dinyatakan di atas boleh mengakibatkan transaksi tidak normal, turun naik harga, turun naik pasaran, gangguan pasaran dan lain-lain kemungkinan keadaan luar biasa. Anda juga mengakui bahawa penyataan pendedahan risiko di sini bukan dan tidak boleh dianggap sebagai menyeluruh atau lengkap. MEXC boleh menolak untuk melaksanakan arahan anda berdasarkan keadaan semasa. Selain itu, anda memahami dan bersetuju bahawa MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Kerugian yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana keadaan yang disebutkan di atas. Peringatan Khas: Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda dianggap telah bersetuju untuk menguruskan potensi risiko tersebut secara sendiri, menilai nilai dan risiko pelaburan dalam Aset Digital, dan menanggung kemungkinan risiko kewangan kehilangan semua pelaburan anda. Anda dianggap telah bersetuju untuk mengambil kira keadaan kewangan anda sendiri dan kemampuan toleransi risiko sebelum melakukan sebarang perdagangan margin, dan anda dengan jelas mengenali risiko pelaburan Aset Digital. Anda faham bahawa anda mungkin memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian apabila terlibat dalam perdagangan margin Aset Digital. Peringatan Risiko dalam Perjanjian ini tidak menyenaraikan semua risiko yang terlibat dalam perdagangan margin Aset Digital. Anda dengan ini dinasihatkan untuk memahami perkara ini dengan jelas, dan diingatkan bahawa pelaburan sedemikian mungkin melibatkan risiko tinggi dan pelaburan berhemat adalah disyorkan.

Tiada Nasihat Kewangan A) Anda mengakui bahawa penggunaan Perkhidmatan kami di Platform kami adalah tindakan sukarela anda sepenuhnya, berdasarkan keadaan ekonomi anda sendiri dan pengetahuan anda tentang risiko yang berkaitan, yang kedua-duanya tidak berkaitan dengan kami dan mana-mana pihak ketiga dalam apa jua cara sekalipun. Semua urusan dengan anda yang dijalankan oleh kami akan berdasarkan prinsip “pelaksanaan sahaja”, “tanpa nasihat”, dan “seadanya”. Anda harus bergantung pada pertimbangan bebas anda untuk pelaburan anda dan anda tidak berhak meminta kami memberi anda sebarang nasihat pelaburan yang berkaitan dengan sebarang transaksi. MEXC tidak, dan tidak bertanggungjawab untuk, memberikan anda sebarang nasihat pelaburan.

Liabiliti Terhad A) MEXC tidak menjamin prestasi Perkhidmatan dan anda bertanggungjawab untuk menjalankan usaha wajar anda sendiri apabila menggunakan Perkhidmatan kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kerugian atau liabiliti yang disebabkan oleh sebarang risiko yang terlibat dalam penggunaan Perkhidmatan anda akan ditanggung oleh anda sendiri, dan MEXC tidak akan menanggung sebarang tanggungjawab berkaitan. Anda mengakui bahawa anda mungkin mengalami kerugian semasa menjalankan perdagangan DEX, dan anda bersetuju untuk menanggung sendiri mana-mana dan semua kerugian tersebut. B) Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab ke atas semua liabiliti, kerugian, atau kos dalam apa jua bentuk atau jenis yang mungkin ditanggung oleh kami akibat kegagalan anda melaksanakan mana-mana kewajipan anda, serta berkaitan dengan tindakan MEXC yang mengikut pesanan anda atau sebagaimana yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini, Perjanjian Pengguna, serta mana-mana peraturan atau perjanjian lain berkaitan penggunaan Perkhidmatan kami yang mungkin kami terbitkan dari semasa ke semasa. C) Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak akan menanggung sebarang liabiliti terhadap anda berhubung dengan sebarang kerugian, kos, atau perbelanjaan yang anda alami akibat ketidakmampuan anda untuk menjalankan transaksi atau sebarang sebab di luar kawalan munasabah kami, dan kesannya juga berada di luar kawalan munasabah kami untuk dielakkan. D) Anda memahami dan bersetuju bahawa liabiliti teragregat MEXC tidak akan melebihi Yuran Perkhidmatan yang diterima oleh MEXC daripada anda.