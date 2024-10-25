AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

NamaAI16Z

KedudukanNo.375

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)10.67%

Bekalan Peredaran1,099,995,367.3689585

Bekalan Maks1,099,999,958.01

Jumlah Bekalan1,099,995,367.3689585

Kadar Peredaran0.9999%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.479160142705961,2025-01-02

Harga Terendah0.001725457772544541,2024-10-25

Rantaian Blok AwamSOL

Pengenalanai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.