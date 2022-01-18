BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

NamaBLOCKASSET

KedudukanNo.1984

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran312,236,396.04054

Bekalan Maks320,000,000

Jumlah Bekalan312,236,396.04054

Kadar Peredaran0.9757%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5485619885603312,2022-01-18

Harga Terendah0.004223815363004244,2025-09-25

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

