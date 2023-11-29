BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

NamaBLOCX

KedudukanNo.2349

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.36%

Bekalan Peredaran100,105,173.9817376

Bekalan Maks169,000,000

Jumlah Bekalan130,662,741.62002465

Kadar Peredaran0.5923%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.35030075592322985,2023-11-29

Harga Terendah0.006556687186348617,2025-09-25

Rantaian Blok AwamNONE

