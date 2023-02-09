BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

NamaBLUEMOVE

KedudukanNo.2520

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran217,500,000

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.725%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.2414166920123846,2023-02-09

Harga Terendah0.00222762494102202,2025-09-27

Rantaian Blok AwamAPTOS

Sektor

Media Sosial

