Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

NamaCAS

KedudukanNo.2091

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,000,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2020-05-08 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.02 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.22902704,2021-02-22

Harga Terendah0.000986640148312823,2025-03-21

Rantaian Blok AwamBSC

