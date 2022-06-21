CDT

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

NamaCDT

KedudukanNo.2387

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran7,745,635.25

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan9,897,864.25

Kadar Peredaran0.7745%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.2931717380255459,2024-01-04

Harga Terendah0.012415128747254563,2022-06-21

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

