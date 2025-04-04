DARK

$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

NamaDARK

KedudukanNo.1535

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,78%

Bekalan Peredaran999 957 849

Bekalan Maks999 957 849

Jumlah Bekalan999 957 849

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04589553295161265,2025-04-23

Harga Terendah0.000145316304579589,2025-04-04

Rantaian Blok AwamSOL

Pengenalan$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
DARK/USDT
Dark Eclipse
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DARK)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
DARK/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DARK)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...