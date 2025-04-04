DARK

$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

NamaDARK

KedudukanNo.1535

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,78%

Bekalan Peredaran999 957 849

Bekalan Maks999 957 849

Jumlah Bekalan999 957 849

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04589553295161265,2025-04-23

Harga Terendah0.000145316304579589,2025-04-04

Rantaian Blok AwamSOL

Pengenalan$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.