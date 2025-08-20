DGC

DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.

NamaDGC

KedudukanNo.2535

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran157,200,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000,000

Kadar Peredaran0.1572%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000078469340387758,2025-08-20

Harga Terendah0.00000267232113453,2025-09-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

