FAIR3

The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain.

Bekalan Peredaran935,814,213

Bekalan Maks935,814,213

Jumlah Bekalan935,814,213

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.044557961562136685,2025-08-04

Harga Terendah0.010376833874808429,2025-04-07

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanThe AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain.

