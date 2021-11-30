GENE

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

NamaGENE

KedudukanNo.2115

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran83,948,355.95

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman37.78675049080499,2021-11-30

Harga Terendah0.010421425450671146,2025-08-30

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

