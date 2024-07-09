JSM

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

NamaJSM

KedudukanNo.4871

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,400,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.015087323446517044,2024-07-09

Harga Terendah0.000275446204573395,2025-09-08

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

