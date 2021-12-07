LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

NamaLMCSWAP

KedudukanNo.1938

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,177,124,373.462795

Bekalan Maks1,650,000,000

Jumlah Bekalan1,643,055,931.3224

Kadar Peredaran0.7134%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman15.864331272734143,2021-12-07

Harga Terendah0.000268864400941886,2024-05-11

Rantaian Blok AwamBSC

