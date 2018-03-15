LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NamaLOOM

KedudukanNo.1982

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran1,242,920,897.5790398

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan1,300,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2018-03-15 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.076 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7744539976119995,2018-05-04

Harga Terendah0.001103493525194095,2025-09-23

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.