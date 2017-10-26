NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NamaNULS

KedudukanNo.2418

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.12%

Bekalan Peredaran113,887,206.5046915

Bekalan Maks210,000,000

Jumlah Bekalan133,060,217.95335904

Kadar Peredaran0.5423%

Tarikh Keluaran2017-10-26 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.098 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman8.54049015045166,2018-01-10

Harga Terendah0.004649542789659578,2025-09-25

Rantaian Blok AwamNULS

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...