NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

NamaNURA

KedudukanNo.2293

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.09%

Bekalan Peredaran10,000,000,000

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.002280932236681356,2025-06-20

Harga Terendah0.000070256009853895,2025-09-26

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanNura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.