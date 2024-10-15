OMNIA

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

NamaOMNIA

KedudukanNo.4563

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.8747107834267112,2024-10-15

Harga Terendah0.006599204385962569,2025-09-04

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

OMNIA/USDT
OMNIA Protocol
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (OMNIA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
OMNIA/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (OMNIA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
