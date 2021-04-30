POLC

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

NamaPOLC

KedudukanNo.2570

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran190,025,935

Bekalan Maks432,525,934.78

Jumlah Bekalan432,525,934.78

Kadar Peredaran0.4393%

Tarikh Keluaran2021-04-30 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.887279195780182,2021-11-03

Harga Terendah0.000640293666682071,2025-05-02

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanPolkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

