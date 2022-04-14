SHIBBABY

$SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values.

NamaSHIBBABY

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

Pengenalan$SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.